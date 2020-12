Acidente envolvendo caminhão e moticiclista deixa vítimas, neste domingo

Um acidente foi registrado neste domingo, 27, envolvendo o caminhão F4000 Ford dirigido por N.S.M 59 anos de Buenópolis. Ele relatou que seguia via sentido Centro na Avenida Prefeito Alberto Moura, momento em que deu seta para convergir à esquerda e acessar o outro lado da via.

De acordo com ele, enquanto aguardava o Fiat Uno para fazer conversão percebeu que uma motocicleta também deslocava em sua direção e achou que dava tempo de fazer o retorno, contudo o motoqueiro veio a chocar-se, na sua traseira.

O motorista do caminhão apresentava olhos vermelhos e quando perguntado confirmou que ingeriu bebida alcoólica até às 03:00 e recusou a fazer o teste do etilômetro. O perito Loredo foi acionado momento em que, foi feito acordo entre o motorista do caminhão e o custodiante da moto que é irmão do motociclista sendo liberados os veículos.

O motociclista sofreu escoriações na cabeça, lesão no braço esquerdo e escoriações nos membros inferiores. Já a sua esposa que era passageira sofreu escoriações nos membros superiores,perna esquerda dores no pescoço. Eles foram socorridos pelo SAMU para o hospital municipal.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ªRPM