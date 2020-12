Rapaz que ragiu a assalto foi baleado no Lagoa Grande, em Sete Lagoas

A vítima A.M.S de 19 anos contou para os policiais, que chegava no bar Amarelinho no bairro Lagoa Grande quando foi abordado por dois homens desconhecidos, que anunciaram assalto sendo que um deles, com arma de fogo.

A vítima reagiu dando um tapa na mão do assaltante e saindo correndo, enquanto ouviu o primeiro disparo que o atingiu na cabeça, que continuou correndo ouvindo mais disparos mas que não o atingiram.

Após pedir socorro, moradores do bairro o levaram para a UPA de sete Lagoas,onde o mesmo foi atendido com um tiro na parte posterior da cabeça e o projétil ficou alojado entre o couro cabeludo e o crânio, sem risco de morte.

As testemunhas informaram para a polícia a localização da motocicleta da vítima, uma Honda CG Fan que foi removida para o socorro Silva, devido não ter nenhum custodiante presente.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM