Polícia desativa bingos clandestinos em BH e frequentador dispara: ‘Vou voltar a jogar porque o dinheiro é meu’

Em meio à pandemia, bingos clandestinos seguem funcionando em Belo Horizonte, aglomerando público na jogatina. Só nesse sábado (26), a Polícia Militar desativou duas unidades em BH: uma na região Oeste e outra na região Centro-Sul.

Na primeira ocorrência, no bairro Barroca, região Oeste da capital, a PM cumpriu mandado de busca e apreensão e levou 60 jogadores, muitos da terceira idade, e também nove funcionários para a Central de Flagrantes 3, no Barreiro.

De acordo com o tenente Alisson Casal, do 22º Batalhão, não houve resistência no momento do cumprimento do mandado e foi preciso ajuda de micro-ônibus para conduzir as pessoas.

Entre os materiais apreendidos no local estão blocos de anotação, máquinas de sorteio, televisões, dinheiro e alguns outros equipamentos eletrônicos.

Um dos senhores conduzido para a Ceflan tem 65 anos. Ele estava com a esposa, criticou o sistema e disse que vai voltar a jogar.

“O jogo no país teria que ser liberado porque todo mundo joga fora do país. Nosso dinheiro está indo embora, é um mundo de impostos que vocês nem calculam. A polícia chega no bingo e prende a gente e não está errado. O que está errado é o sistema. Se tem Caixa Econômica, Loteria da Caixa, tem um punhado de jogos nesse país. Vou voltar [a jogar] porque o dinheiro é meu”.

No bairro Cidade Jardim, região Centro-Sul, um bingo também foi desativado. Onze pessoas foram conduzidas para a delegacia, entre elas duas mulheres com quase R$ 9 mil, que eram funcionárias e se passaram por jogadoras.

Nossa reportagem procurou representantes dos bingos clandestinos, mas ninguém quis se pronunciar.

Por Itatiaia