Homem pula de 2º andar em hotel no Centro de Sete Lagoas. Casal confirma uso de drogas

A PM foi acionada por funcionários de um hotel no bairro Canaã, em Sete Lagoas onde ouviam gritos de socorro em um apartamento onde estavam hospedados T.F.N. S 21 anos e o R A L R 29 anos o homem que estava nu, pulou do 2 andar do prédio, saiu correndo p/ parte externa do hotel.

Ele estava com sangue por todo o corpo. Bastante exaltado, aparentemente c/ efeito de drogas, dizia estar sendo perseguido. T. F. N. S confirmou, que estavam fazendo uso de drogas e que os ferimentos dela teriam sido causados por tentar impedi-lo de pular, negou ter sido agredida por ele. Ele começou a gritar dizendo estar sendo perseguido e que iria suicidar.

O SAMU compareceu ao local e socorreu o casal até o hospital municipal. Os militares efetuaram busca no apartamento e constatou que a Sra T.F.N. S teria jogado na lixeira um tablete de substância análoga a maconha, o que foi confirmado pelo homem que disse ter encontrado com ela no hotel e que a mesma teria comprado a droga para usarem.

Diante disso, foi dado voz de prisão e a mesma juntamente com a droga foi entregue na delegacia. O rapaz, que segundo o médico teria sofrido lesões nas vértebras segue internado, no hospital municipal.

Redação com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM