Vitória do Figueirense em clássico catarinense pode deixar Cruzeiro a 5 pontos do Z-4

O Cruzeiro já esteve no meio do caminho entre o G-4, grupo que garante o acesso nesta Série A, e a zona de rebaixamento. Neste sábado (26), quando será disputado o clássico catarinense entre Figueirense e Avaí, às 16h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Z-4 pode voltar a ser a preocupação cruzeirense. Os dois clubes jogam pela 31ª rodada, que a Raposa abriu na última terça-feira (22), quando foi derrotada por 2 a 1, de virada, pela Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O mandante Figueirense é atualmente o 18º colocado, com 32 pontos. Se vencer, chega aos 35, apenas cinco a menos do Cruzeiro, que tem nove de distância para o Juventude, que abre o G-4.

Na próxima terça-feira (29), o time de Luiz Felipe Scolari recebe o Cuiabá, que é terceiro colocado, às 21h30, no Estádio Independência. Dependendo do resultado do clássico catarinense, pode voltar a entrar em campo pressionado pelo rebaixamento.

E esta pode ser a última preocupação cruzeirense nesta reta final de Série B, pois as chances de acesso estão em apenas 1,3% segundo site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Se vencer os sete jogos que restam, o Cruzeiro alcança 61 pontos. Dificilmente o acesso será alcançado com menos de 60. Isso indica que seria necessário um aproveitamento de 100% nas partidas que restam. Algo improvável para uma equipe que não conseguiu mais que três vitórias seguidas nesta Série B, mesmo assim nas três primeiras rodadas.

A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B

POS. CLUBE PG J V E D GF GC S A (%) 1º CHAPECOENSE 59 30 16 11 3 34 14 20 65.56 2 º AMÉRICA 57 30 16 9 5 34 21 13 63.33 3 º CUIABÁ 50 31 14 8 9 37 31 6 53.76 4 º JUVENTUDE 49 31 13 10 8 43 32 11 52.69 5 º CSA 48 31 14 6 11 42 30 12 51.61 6 º GUARANI 47 31 13 8 10 38 35 3 50.54 7 º PONTE PRETA 46 31 13 7 11 38 40 -2 49.46 8 º SAMPAIO CORRÊA 45 31 13 6 12 41 31 10 48.39 9 º AVAÍ 44 30 13 5 12 33 38 -5 48.89 10 º OPERÁRIO-PR 41 31 10 11 10 28 28 0 44.09 11 º CRUZEIRO 40 31 12 10 9 36 29 7 43.01 12 º BRASIL-RS 40 30 9 13 8 27 26 1 44.44 13 º CONFIANÇA 39 30 10 9 11 33 37 -4 43.33 14 º CRB 37 30 10 7 13 31 38 -7 41.11 15 º VITÓRIA 36 31 8 12 11 38 37 1 38.71 16 º NÁUTICO 35 31 8 11 12 28 35 -7 37.63 17 º PARANÁ 32 30 8 8 14 29 40 -11 35.56 18 º FIGUEIRENSE 32 30 7 11 12 24 31 -7 35.56 19 º BOTAFOGO 26 31 6 8 17 18 31 -13 27.96 20 º OESTE 20 31 4 8 19 23 51 -28 21.51

Por Hoje em Dia