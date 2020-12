Atlético pega Coritiba obrigado a vencer e torcendo por ajuda de ‘carrascos” Fortaleza e Fluminense

O Atlético abre os jogos dos três primeiros colocados da Série A, que entram em campo neste sábado (26), pela 27ª rodada, e espera que além de vencer o Coritiba, às 17h, no Mineirão, possa contar a ajuda de dois clubes que tiveram papel importante em sua queda de rendimento neste Brasileirão.

Isso porque o Flamengo, que tomou a vice-liderança do Galo no último domingo, com os 4 a 3, de virada, sobre o Bahia, no Maracanã, encara às 19h deste sábado, no Castelão, o Fortaleza.

O tricolor cearense, mesmo com um jogador a menos em campo desde os 38 minutos do primeiro tempo, fez 2 a 1 no time de Jorge Sampaoli, em 7 de outubro, pela 14ª rodada, no Castelão.

O líder São Paulo entra em campo mais tarde. A partir das 21h joga contra o Fluminense, no Maracanã.

Uma semana depois da sentida derrota para o Fortaleza, o Atlético recebeu o tricolor carioca, no Mineirão, pela 16ª rodada, e perdeu seus dois primeiros pontos como mandante neste Campeonato Brasileiro com o empate por 1 a 1.

Para poder ter a chance de contar com a ajuda dos dois tricolores, o cearense e o carioca, o Atlético precisa antes fazer a sua parte, que é vencer o vice-lanterna Coritiba.

O maior problema do técnico Jorge Sampaoli é a formação do seu meio de campo, pois ele não conta com um primeiro volante. Jair está machucado, e Allan cumpre suspensão pela expulsão na derrota de 3 a 0 para o São Paulo, no último dia 16, no Morumbi.

Assim, Alan Franco será o único volante em campo, com dois meias que serão escolhidos entre Nathan, Zaracho e Hyoran. O zagueiro Réver, que cumpriu suspensão em São Paulo, volta ao time. O comando do ataque é disputado por Vargas e Sasha.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Éverson, Guga, Rever, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Nathan, Hyoran (Zaracho); Savarino, Keno e Eduardo Vargas (Eduardo Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli

CORITIBA

Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Natanael (Luiz Henrique); Matheus Sales, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto; Rafinha, Neílton e Pablo Thomaz (Robson). Técnico: Pachequinho

DATA: 26 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 17h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Dyorgines José Padovani de Andrande, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti, todos do Espírito Santo

VAR: Gilberto Rodrigues Casto Junior (PE)

TRANSMISSÃO: Premiere

Por Hoje em Dia