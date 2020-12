Cinco pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na BR-135, em Montes Claros

As vítimas estavam em um carro de passeio que bateu de frente com uma carreta no KM-392.

Cinco pessoas morreram em um grave acidente entre carro e caminhão-baú na BR-135, em Montes Claros, saída para Bocaiúva, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (25).

Segundo a concessionária que administra a rodovia, as vítimas, da mesma família, estavam em um carro de passeio que bateu de frente com o caminhão no KM-392.

Bombeiros estão no local fazendo a retirada dos corpos das ferragens.

O motorista do caminhão não se feriu. O carro onde estavam as vítimas tem placa de Itapecerica da Serra, São Paulo.

Ainda não há informação sobre as causas do acidente.

Por Itatiaia